Поднялась температура, стало плохо: умер актёр из сериала «След» Валкман

https://static.news.ru/photo/bc27084a-6e1e-11eb-b737-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Кодекс чести-1»

Российский актёр Олег Валкман, известный телезрителям по отечественному сериалу «След», скончался 13 февраля в возрасте 52 лет.

У него поднялась температура, ему стало плохо. Вызвали скорую. Какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало, — рассказала Пятому каналу представитель артиста.

В настоящее время специалисты устанавливают причину смерти артиста. На 15 февраля запланировано вскрытие Валкмана. Время и место прощания также будут известны в этот день.

Олег Валкман родился в Нижнем Новгороде 11 июля 1968 года. Артист впервые появился на экране в 1994 году, однако активно начал сниматься в кино лишь в 2001 году. Валкман был задействован в таких российских телесериалах, как «След» и «Громовы».

Ранее режиссёр популярного сериала «Молодёжка» и звезда «Доярки из Хацапетовки» Виталий Альшанский умер в возрасте 52 лет. Тело Альшанского нашли в его квартире после полуночи. Причины смерти ещё уточняются. По данным Telegram-канала Mash, актёра нашли на диване без сознания, дверь квартиры была заперта изнутри. По словам его знакомой, у Альшанского были проблемы с давлением, однако накануне он чувствовал себя хорошо.

Альшанский — выпускник режиссёрского курса Щукинского училища. На его счету более сотни работ в кино и сериалах — «Кухня», «Доярка из Хацапетовки», «Пока цветёт папоротник», «Майор Гром», «Полицейский с Рублёвки», «Бригада». Он также выступил в качестве режиссёра нескольких эпизодов сериала «Молодёжка», писал NEWS.ru.