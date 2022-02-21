«Подниматься стали с колен»: актёр Михайлов оценил работу Путина

При действующем президенте Владимире Путине Россия стала выходить из кризиса, в котором была при предыдущих лидерах, заявил «Царьграду» актёр Александр Михайлов, сыгравший в комедии «Любовь и голуби». По его мнению, Путин многое сделал для России и страна наконец отодвинулась от «края пропасти».

У нас уже новое государство, действительно, по-настоящему новое государство, прошедшее через катаклизмы, через гражданские войны, через борьбу, через страшные кровопролития. Мы с этими Ельциными, Горбачёвыми стояли на грани пропасти. И с приходом президента Путина... Я не за то, чтобы дифирамбы петь нашему президенту, но он очень много сделал. Потому что мы сегодня подниматься стали с колен, с края пропасти, — сказал Михайлов.

Ранее положительно оценил перспективы России во главе с Путиным заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии КНР Го Ечжоу. По его мнению, Россия достигает серьёзных успехов в социально-экономическом развитии, а российское правительство улучшает качество жизни своих граждан.

В свою очередь Росстат зафиксировал, что за чертой бедности в III квартале 2021 года находились 16 млн россиян — каждый десятый. При этом граница бедности за указанный период рассчитана на отметке 11 970 рублей для всего населения.