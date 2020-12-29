Поднимает самооценку: как подвести итоги года и поставить новые цели

В последний день декабря принято подводить итоги уходящего года. И это не просто дань традициям. Анализ успехов и неудач помогает не только посмотреть на свою жизнь со стороны, но и поднять самооценку. Не менее важно построить планы на грядущий год, отмечают психологи. Такая практика помогает улучшить качество жизни и привлечь в неё желанные события. О том, как правильно подвести итоги 2020 года и определиться целями на 2021-й — в материале NEWS.ru.

Дела минувших дней

Самые важные события прошедших 12 месяцев лучше зафиксировать собственноручно на листе бумаги, а не в компьютере или телефоне. Всё дело в том, что когда человек прописывает приятные и значимые моменты в тетради, он придаёт им больший смысл. Это поднимает самооценку. А вот с неприятными событиями психика поступает наоборот. Во время того как человек фиксирует их на листе, его сознание освобождается от негативных эмоций. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила клинический психолог и нейропсихолог Александра Кондрахина.

Чтобы правильно подвести итоги уходящего года, специалист рекомендует подготовить несколько больших листов как минимум формата A4. Один из них следует подписать фразой «Мои достижения». Сделать это нужно яркой ручкой или фломастером. Далее на бумаге следует перечислить все события, которые оказали положительное влияние на различные сферы вашей жизни: финансовую, эмоциональную, духовную.

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Второй лист необходимо подписать фразой «Со мной произошло..., зато я...». Далее следует разделить его на две части. В левой колонке нужно изложить события, которые вы рассматриваете как негативные. А напротив, в правом столбце, необходимо записать, к чему они привели.

Напрягитесь и вспомните, что положительного принесла вам та или иная ситуация, воспринятая вами с негативом. В итоге должны получиться примерно такие предложения: «Я заболел, зато было время поразмыслить о здоровье и пересмотреть свой образ жизни»; «Меня уволили, зато я начал заниматься тем, что мне действительно нравится». Подобный список даёт возможность посмотреть на любое обстоятельство в жизни шире. Когда человек сравнит списки «Мои достижения» и «У меня..., зато...», то окажется, что причин для плохого настроения нет. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

С заботой о будущем

В канун Нового года важно не только проанализировать свои достижения, но и поставить новые цели. Это убережёт человека от прокрастинации и неэффективной «беготни», а также даст силы бороться с внешними обстоятельствами на пути к мечте. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Елена Данилова.

Тот, кто не планирует успех, планирует поражение. Эта фраза самым корректным образом отвечает на вопрос о том, зачем вообще что-то задумывать в наше и без того нестабильное время. Всё дело в том, что мозг человека, у которого нет целей, не имеет пищи для размышлений о долгосрочных перспективах. В таком случае он начинает искать её сам, зачастую придумывает несуществующие проблемы и концентрирует внимание на них. Елена Данилова психолог психолог

При составлении списка целей на грядущий год следует помнить, что они должны быть лично вашими. Не стоит идти на поводу у родителей, детей, супруга или подруг. В противном случае реализация планов не принесёт удовольствия или же на них попросту не хватит сил, поясняет Данилова. При этом у каждой цели должен быть срок исполнения. Хотя бы теоретический, отмечает психолог.

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После того как список планов на год составлен, необходимо перейти к его декомпозиции. Для начала следует расписать возможные варианты осуществления целей. На листе бумаги стоит зафиксировать всё, что приходит в голову — даже самые нестандартные решения.

Рекомендую написать по пять вариантов реализации задуманного. И для каждого варианта необходимо продумать конкретные шаги. И определить, какие сроки и ресурсы на них понадобятся, — заявила Данилова.

Далее можно переходить к более детальной прорисовке. На листе следует обозначить конкретные действия, которые можно совершить для осуществления той или иной цели уже в ближайшие несколько дней или недель.

Таким образом, все планы будут иметь чёткую структуру и сроки реализации. Более того, станет понятно, чем конкретно заниматься в ближайшее время для того, чтобы прийти к своей цели через год, подытожила Данилова.