Подмосковным огородникам назвали сроки высадки рассады на грядки Растениевод Жукова посоветовала при высадке рассады на грядки учитывать условия ее роста

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У подмосковных огородников в апреле наступает пора отправлять рассаду на грядки. При расчете сроков переселения рассады необходимо учитывать дату, когда она была посеяна, условия ее роста на подоконнике, а также погоду как на сегодняшний день, так и на ближайшее будущее, рассказала в беседе с изданием «Вести Подмосковья» растениевод Светлана Жукова. Например, помидоры желательно отправлять в грунт примерно через 50 дней после того, как проклюнулся первый росток, подчеркнула специалист.

День, когда рассаду можно высаживать в открытый грунт, нужно высчитывать не с того времени, как вы поместили семя в землю, а когда уже появится росток. Необходимый срок можно даже превысить, если вдруг ударили заморозки, но в целом культура будет готова для жизни в вашем огороде, — пояснила Жукова.

Как отметила специалист, рассаду огурцов нужно держать до высадки не менее 25 дней, а лучше месяц. Рассаду помидоров желательно отправлять в грунт примерно через 50 дней в зависимости от сорта. На развитие рассады перца должно уйти два месяца, кабачков — месяц или меньше. Теплолюбивые баклажаны «зреют» два месяца, их высаживать в подмосковный грунт лучше всего в конце мая — начале июня. Сельдерей выращивать на подоконнике нужно не менее двух месяцев, тыкву — от 20 до 30 дней. Землянике, как и репчатому луку, необходим двухмесячный автономный рост.

Все эти культуры растениевод советует переселять на огород при солнечной, но нежаркой погоде. Исключение составляет капуста, рассада которой до посадки выращивается примерно семь недель. Процедуру ее высадки лучше проводить в прохладную, пасмурную и даже дождливую погоду.

За три-четыре дня до высадки специалист рекомендует вынести рассаду на улицу — для закаливания. При этом, рассада должна быть сильной и высокой, без признаков заболеваний, напомнила Жукова. При высадке кустики нужно помещать в землю по нижнюю пару листьев и обильно полить. Через несколько дней можно подкормить растения — например, водой с золой.

Высадку в открытый грунт можно начинать, если плюсовые температуры держатся не менее недели, по ночам нет заморозков, в последние дни не было проливных дождей, а земля уже полностью оттаяла, резюмировала эксперт.

Ранее садоводы поделились секретами выращивания рассады в домашних условиях. Например, грунт перед посевом нужно обильно пролить кипятком: это убьет лишние бактерии и прекрасно увлажнит землю.