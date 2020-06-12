Подмосковный маньяк-сантехник признался в семи убийствах

https://static.news.ru/photo/ad7039ec-ad86-11ea-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сантехник одного из ЖЭО в Московской области, подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований, арестован.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на ГСУСК по Подмосковью, подозреваемый признался в семи убийствах и изнасилованиях. На допросе он заявил, что проникал в дома, где и совершал преступления.

Судом в отношении 53-летнего жителя города Каширы, подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует сообщение агенство.

В правоохранительных органах сообщают, что обвинением проведён целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК. Отмечается, что следственные органы продолжают проверку подозреваемого на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

Как писал NEWS.ru, пресс-служба ГСУСК по Подмосковью сообщила о задержании сантехника, которого подозревают в серии изнасилований и убийств.