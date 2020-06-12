Подмосковный маньяк-сантехник признался в семи убийствах

Сантехник одного из ЖЭО в Московской области, подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований, арестован.
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Судом в отношении 53-летнего жителя города Каширы, подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует сообщение агенство.
В правоохранительных органах сообщают, что обвинением проведён целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК. Отмечается, что следственные органы продолжают проверку подозреваемого на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.
Как писал NEWS.ru, пресс-служба ГСУСК по Подмосковью сообщила о задержании сантехника, которого подозревают в серии изнасилований и убийств.
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