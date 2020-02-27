https://static.news.ru/photo/f73ad534-5988-11ea-8e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах дополнительной поддержки семей с детьми. Родители ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, могут воспользоваться скидкой в 3% на оплату ипотеки при покупке жилья в новостройке.

По его словам, желающие получить льготу не должны иметь в собственности жилья, при этом одному члену семьи необходимо иметь регистрацию Подмосковья, передаёт телеканал «360».

Я дал указание Министерству жилищной политики. В каждом офисе продаж наших строительных компаний, в каждом офисе, где оформляется ипотека, должна быть информация, кому положена скидка, — подчеркнул он.

Политик отметил, что про условия можно узнать в Министерстве жилищной политики региона. Сотрудники ведомства также помогут со сбором необходимых документов.

Я хочу ещё раз нашим мамам и будущим мамам сказать, что всё, что касается родовспоможения, сопровождения от женской консультации до рождения, у нас делается на высоком уровне. <...> Качество родовспоможения в Московской области признано одним из самых лучших в стране. У нас есть конкурент — Москва. <...> Поэтому в Подмосковье рожать и безопасно, и комфортно, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продажи в российских новостройках значительно сократились. Резкий спад числа заключённых ДДУ начался после 1 июля. Тогда в России стало обязательным использовать эскроу-счета. Их ввели для защиты дольщиков от ненадёжных застройщиков. Строительные компании при этом обязали держать на них деньги покупателей квартир до их сдачи в пользование.