https://static.news.ru/photo/ddb5aa22-6cf1-11ea-9361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв не исключил того, что школьники продолжат учиться летом из-за того, что сейчас находятся дома.

Теоретически это возможно. Нужно дождаться, пока закончится вся эта история. Потом уже будем принимать решение. Никто не собирается перегружать детей. Но оставлять такие пробелы серьёзные мы тоже не можем, — сообщил глава региона во время онлайн-общения со школьниками и родителями из области, передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, медики поставили предварительный диагноз «коронавирус» 18 жителям Подмосковья.

Всего, по данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Количество заражённых в мире — 338 724 человека, скончались 14 687. Всего в мире удалось вылечить от нового коронавируса 99 003 человек.