Подмосковные власти рассказали об эволюции мусорного полигона «Кучино»

https://static.news.ru/photo/36688114-f292-11ea-a243-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Высота закрытого мусорного полигона «Кучино» в Московской области за время рекультивации заметно уменьшилась — до 11 метров на некоторых участках.

Об этом заместитель главы правительства Подмосковья Дмитрий Куракин рассказал в интервью телеканалу «360». По словам чиновника, территория полигона вряд ли в ближайшие два – три года станет частью экономической, социальной, культурной или рекреационной жизни. Однако в итоге это обязательно произойдёт. Куракин указал на опыт Германии, Израиля и США, где на месте мусорных свалок появились парки и другие «приличные объекты».

Однако для дальнейших позитивных изменений нужно проделать ещё массу работы, подчеркнул чиновник. Этому препятствуют две проблемы. Во-первых, так называемое свалочное тело «Кучино» нестабильно, внутри него по-прежнему происходят химические и биологические процессы, которые начнут затухать только приблизительно через 10 лет. Во-вторых, для оборудования, которое утилизирует опасный свалочный газ, нужно организовать специальную защитную зону.

Полигон, расположенный неподалеку от Балашихи, закрыли в 2017 году. Тогда «Кучино» считался одной из самых больших свалок твёрдых бытовых отходов. Сейчас на объекте ведутся работы по рекультивации.

Как передавал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что начиная с 1 января 2021 года работа последних свалок в регионе завершится. Накапливаемый в Подмосковье мусор последнее время перерабатывается на современных комплексах.