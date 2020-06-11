Подмосковные стоматологии с 15 июня вернутся к плановой помощи

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Стоматологические поликлиники Московской области с 15 июня возобновят оказание плановой медицинской помощи, сообщили в Минздраве Подмосковья.

В Московской области в государственных стоматологических поликлиниках с 15 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи, — передаёт сообщение ТАСС.

Отмечается, что записаться на приём можно будет на портале госуслуг, либо с помощью колл-центра губернатора.

В Подмосковье с 23 мая отменили пропуска для поездок на транспорте. С 29 мая открылись парки, магазины площадью до 400 кв. метров, гипермаркеты и кладбища. С 3 июня в регионе возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и бани.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что летние веранды и торговые центры могут открыться в регионе перед выходными, писал NEWS.ru.