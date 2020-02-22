https://static.news.ru/photo/f1576376-559b-11ea-b96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Профсоюз полицейских сообщил о существовании в муниципальном отделе «Орехово-Зуевское» плана по числу уголовных дел.

Информацией заинтересовалось Управление МВД по Московской области. По данным его пресс-службы, о существовании плана сообщил глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Он рассказал, что на прошедшем 21 февраля совещании в отделе «Орехово-Зуевское» полицейским поручили раскрыть до конца месяца 55 уголовных дел.

Пашкин написал заявление на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Он попросил министра проверить управление МВД по Московской области, передаёт «Медуза».

Ранее NEWS.ru писал о том, что проект «Омбудсмен полиции» сообщил об инциденте в Красноярском крае и Рязанской области. Трое сотрудников полиции совершили суицид в один день.