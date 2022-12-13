Подмосковные хирурги удалили 60-летней женщине полуметровый жировик Подмосковные хирурги удалили 60-летней женщине полуметровый жировик, с которым она жила 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные медики удалили застарелый и почти полуметровый жировик со спины 60-летней женщины, рассказал NEWS.ru заведующий первым хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Олег Голяков. Он добавил, что пациентка жаловалась на крупное образование, давившее на позвоночник. Врач подчеркнул, что размеры липомы составили 30×40 см.

Жировик у женщины образовался около 20 лет назад. Сначала он не тревожил пациентку. Но последние три-пять лет доброкачественное образование быстро разрослось и начало напоминать горб. После обследования было решено провести операцию под общим наркозом и извлечь гигантский жировик. Сейчас пациентке установлены дренажи для оттока лишней внутритканевой жидкости. После дренирования женщина снова сможет жить полноценной жизнью, — подчеркнул Голяков.

Ранее подмосковные хирурги спасли от бесплодия мужчину, откачав из его мошонки 700 мл жидкости. Пациента оперировали в урологическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы, куда гражданин пришел с жалобами на боли в половом органе и его сильное увеличение. В Минздраве региона подчеркнули, что он обратился за помощью, когда проблема достигла огромных размеров. Медики поставили диагноз «гидроцеле».