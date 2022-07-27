Подмосковные эксперты нашли опасного вредителя в черешне из Молдавии

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Черешня

В Подмосковье нашли восточную плодожорку почти в семи тоннах черешни из Молдавии, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Этот карантинный вредитель повреждает плоды и побеги многих культур. Наличие организма подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная Всероссийским центром карантина растений.

Владельца зараженной партии обязали принять меры в отношении ягод, которые не прошли контроль. В результате под руководством специалистов было уничтожено 6,77 тонны черешни. Представители Россельхознадзора добавили, что с начала сезона проверку прошли более девяти тысяч тонн плодов косточковых, привезенных из Молдавии.

Восточная плодожорка — опасный для растений вредитель. Она питается тканями многих культур, из-за чего их плоды становятся непригодными для употребления. Паразит способен полностью уничтожить урожай в регионе распространения.

Заведующая государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева ранее рассказала о признаках, по которым можно определить качественную черешню. По ее словам, ягоды должны лежать на поддонах и быть прикрытыми от солнечных лучей. У свежей черешни кожица гладкая и глянцевая, плоды — плотные и упругие с приятным запахом.