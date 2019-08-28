https://static.news.ru/photo/4c86c69c-c96a-11e9-ae8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Свыше 600 участков подмосковных дорог общей протяжённостью около 160 км оборудуют катафотами на разделительной полосе. До конца текущего года планируется закрепить свыше 80 тысяч световозвращателей в 37 муниципалитетах.

Светоотражающие элементы на осевой разметке привлекают внимание водителей на дороге в условиях ограниченной видимости, а также обладают шумовым эффектом в случае наезда на сплошную линию, что позволяет снизить вероятность выезда на полосу встречного движения и избежать лобовых столкновений, — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Катафоты производятся из ударопрочного материала, имеют выпуклую форму, устойчивы к резким перепадам температур и осадкам. Элементы помогают водителям ориентироваться в тёмное время суток или в условиях плохой видимости, говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Мособласти.

Ранее News.ru сообщал, что ГИБДД России увеличит число проверок автомобилей с детьми на дорогах. Решение принято из-за завершающегося сезона отпусков и массового возвращения детей в учебные заведения. Кроме того, в последнее время возросло количество аварий с маленькими пассажирами.