Подмосковного кислотного маньяка арестовали Суд арестовал мужчину, который обливал женщин кислотой в подмосковном Монино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Суд заключил под стражу мужчину, который нападал на женщин и обливал их кислотой в подмосковном поселке Монино, сообщает Telegram-канал SHOT. Его поместили под арест на два месяца. По данным канала, известно о трех жертвах мужчины, он брызгал химикаты им в лицо и на одежду.

Как передает SHOT, во время задержания у мужчины изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью. Свою вину он полностью признал. Известно, что мужчина не женат и жил один. Ранее он преподавал радиотехнику в одном из колледжей Московской области и работал инженером в лаборатории. В последнее время задержанный изучал страницы в социальных сетях на тему химии.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что маньяк мог облить девушек в Подмосковье серной кислотой, которую можно изготовить в домашних условиях. Он добавил, что прожечь одежду также могла соляная кислота: она образуется при распаде хлорки, используемой при мытье полов и дезинфекции бассейнов.

Юрист Дмитрий Краснов ранее заявил, что задержанному мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Адвокат отметил, что злоумышленнику будет предъявлено обвинение в соответствии со степенью тяжести травм, причиненных пострадавшим. По его словам, ее установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.