Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова сообщила, что комиссия по вопросам помилования МО рекомендовала удовлетворить прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в РФ за контрабанду и хранение наркотиков.
По словам Семёновой, сейчас оформляется протокол. Решение было принято единогласно,
Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима. Осуждённая заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж.
Как ранее писал NEWS.ru, осуждённая в России 25-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар частично признала свою вину.
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