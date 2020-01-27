https://static.news.ru/photo/36fac434-4121-11ea-be89-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Семенова Фото: Уполномоченный по правам человека в Московской области/facebook.com

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова сообщила, что комиссия по вопросам помилования МО рекомендовала удовлетворить прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в РФ за контрабанду и хранение наркотиков.

По словам Семёновой, сейчас оформляется протокол. Решение было принято единогласно, сообщает «Интерфакс».

Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима. Осуждённая заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж.

Как ранее писал NEWS.ru, осуждённая в России 25-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар частично признала свою вину.