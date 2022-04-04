Подмосковье предоставило нуждающимся 60 тысяч вакансий

На ярмарке вакансий в Московской области доступны 60 тысяч рабочих мест, сообщает телеканал «360». Из них 20 тысяч предлагаются в строительной отрасли, 10 тысяч — в транспортной, а четыре тысячи — в торговой, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Сегодня, 4 апреля, мы проводим ярмарку вакансий, цель которой — максимально предоставить людям новые позиции в различных отраслях. Всего вакансий в Московской области сейчас 60 тысяч. Из них порядка 20 тысяч — всё, что связано со стройкой, около 10 тысяч — это транспорт. Четыре тысячи — торговля. Прошу внимательно сопровождать, уделять внимание пожеланиям тех, кто ищет работу, — сказал Воробьёв.

Он добавил, что Федеральный фонд промышленности и региональный должны максимально поддержать граждан: предоставить землю и дополнительную финансовую помощь.

Ранее в Центре стратегических разработок сообщили, что количество рабочих мест в России до конца 2022 года может сократиться на 2 млн. Также российский рынок труда может ожидать структурная перестройка — вырастет потребность в специалистах лёгкой промышленности и IT-технологий. По мнению экспертов, в первую очередь сокращение числа рабочих мест затронет те отрасли, где есть большая зависимость от импортных компонентов.