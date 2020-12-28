Подмосковье поставит на паузу вакцинацию от коронавируса

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В Московской области решено временно приостановить вакцинацию населения от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с заместителями председателя регионального правительства.

По его словам, процесс будет поставлен на паузу в течение недели — на время основной фазы длинных новогодних выходных.

С 1 по 7 [января] у нас будет пауза по вакцинам. А седьмого числа все силы и средства будут мобилизованы, чтобы вакцинацию продолжать, — цитирует Воробьёва сайт телеканала «360».

Глава региона отметил, что все пункты вакцинации подготовлены. С 7 января, несмотря на продолжающиеся праздники, процесс возобновится.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова предупредила, что привитые люди должны соблюдать масочный режим и на 42 дня ограничить контакты с другими людьми и употребление алкоголя.

Как писал NEWS.ru, с 28 декабря в Москве начинается вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями. Столичные власти заявили, что по мере поступления вакцины она будет доступна для всё большего числа граждан