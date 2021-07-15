Подмосковье назвали лидером по мониторингу на выборах

В Подмосковье система мониторинга за ходом выборов отлажена уже давно. Об этом «360» рассказала председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека и член оргкомитета «Единой России» по проведению предварительного голосования Марина Юденич.

По её словам, в вопросе чёткой системы мониторинга Подмосковье является регионом-лидером. Она добавила, что люди, которые хотят быть на выборах, могут реализовать своё желание и зарегистрироваться через Общественную палату.

Также, по словам Юденич, в Московской области существует областная мобильная мониторинговая группа. В неё входят члены ОП, Совета по правам человека, уполномоченные по правам человека. Эта группа подключается, когда возникают какие-либо проблемы.

Голосование на выборах в Госдуму пройдёт 17–19 сентября. Наряду с ними должны состояться выборы глав девяти регионов и 39 местных парламентов.

Как рассказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, видеонаблюдение на избирательных участках охватит все 85 регионов, более 80% избирателей, причём наблюдение будет идти все три дня голосования. По его словам, подключиться к онлайн-наблюдению все желающие не смогут. Оно будет доступно только для участников выборов: избиркомов, кандидатов, их партий и центров наблюдений.