«Подманите овсом»: Поплавскую повеселило переобъявление в розыск Невзорова Поплавская предложила «подманить овсом» повторно объявленного в розыск Невзорова

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

Журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стоит попробовать «приманить лошадью или овсом», пошутила в Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Так она отреагировала на сообщение, что МВД России повторно объявило писателя в розыск.

Конелюб Александр Невзоров (признан в РФ иноагентом) переобъявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России. Подманите его лошадью или овсом, — написала Поплавская.

6 мая в базе розыска МВД России появилось сообщение, что Невзоров разыскивается в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении его. Источник в правоохранительных органах подтвердил факт розыска, однако сама статья не уточняется.

В апреле появилась информация, что в отношении журналиста возбудили еще одно дело по статье Уголовного кодекса России. По данным СМИ, причиной послужили повторные нарушения порядка деятельности лица, признанного иностранным агентом.

Весной прошлого года в отношении Невзорова было возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении фейков о российской армии: по версии следствия, он публиковал заведомо ложную информацию о якобы обстреле роддома в Мариуполе и сопроводил ее недостоверными фотографиями пострадавших граждан.