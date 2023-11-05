Сахалинские студенты изготовили мини-печи для отправки на СВО

Фото: МО РФ

Студенты сахалинского строительного техникума в преддверии зимы наладили производство печей-«буржуек» для российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего над проектом работают 25 человек. Их задача — создать максимальное количество мини-печей и отправить их в зону СВО.

В прошлом году в зону СВО отправили 90 печей-буржуек, каждая из которых весила 8 кг. Изготовителям пришла обратная связь от военнослужащих: они рассказали, что печь была слишком тяжелой и пользоваться ей было неудобно. Студенты решили доработать устройство и создать компактную мини-печь.

Мастера же назвали ее кожухом для окопных свечей. Его особенность в том, что он полностью разборный и легкий — не более 2,5 килограммов, — рассказали в Минобороны.

Такую печь можно использовать как для приготовления пищи, так и для обогрева. Сейчас их тестируют на военном полигоне армейского корпуса ВВО «Троицкий», после чего отправят в зону СВО.

Ранее военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в ходе конференции «Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО» заявил, что увеличение числа служащих по контракту в ВС России может открыть возможности чаще давать участникам специальной военной операции отпуск . По его словам, важно проводить ротацию и отправлять военных на отдых домой.