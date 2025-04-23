Подлива к пюре и рису! Сливочная курочка с грибами — быстрый хит! Идеальный ужин для буднего вечера — нежное куриное мясо в ароматном грибном соусе с нотками горчицы. Быстро, сытно и безумно вкусно!
Ингредиенты
- 600 г куриного филе (грудка или бедро)
- 400 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 250 г сметаны (20%)
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 1 ч. л. муки
- 10 г сливочного масла
- 250 мл воды
- Соль, черный перец
- Свежая зелень
Приготовление
1. Грибы нарезать пластинами, обжарить на растительном масле до золотистого цвета (7−8 минут). Отложить.
2. Курицу нарезать кубиками, обжарить 5 минут. Добавить мелко нарезанный лук, пассеровать до прозрачности. Вернуть грибы в сковороду, добавить давленый чеснок, специи, горчицу и муку. Хорошо перемешать.
3. Влить воду, довести до кипения. Добавить сметану, потушить 4 минуты на среднем огне.
Совет: подавать с картофельным пюре или рисом. Украсить укропом или петрушкой — аромат будет бесподобным!
Ранее мы делились рецептом ароматных ежиков с рисом в томатной подливе! Все смешал — и в духовку!