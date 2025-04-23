Подлива к пюре и рису! Сливочная курочка с грибами — быстрый хит

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Подлива к пюре и рису! Сливочная курочка с грибами — быстрый хит! Идеальный ужин для буднего вечера — нежное куриное мясо в ароматном грибном соусе с нотками горчицы. Быстро, сытно и безумно вкусно!

Ингредиенты

600 г куриного филе (грудка или бедро)

400 г шампиньонов

1 луковица

2 зубчика чеснока

250 г сметаны (20%)

1 ч. л. дижонской горчицы

1 ч. л. муки

10 г сливочного масла

250 мл воды

Соль, черный перец

Свежая зелень

Приготовление

1. Грибы нарезать пластинами, обжарить на растительном масле до золотистого цвета (7−8 минут). Отложить.

2. Курицу нарезать кубиками, обжарить 5 минут. Добавить мелко нарезанный лук, пассеровать до прозрачности. Вернуть грибы в сковороду, добавить давленый чеснок, специи, горчицу и муку. Хорошо перемешать.

3. Влить воду, довести до кипения. Добавить сметану, потушить 4 минуты на среднем огне.

Совет: подавать с картофельным пюре или рисом. Украсить укропом или петрушкой — аромат будет бесподобным!

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