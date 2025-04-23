Подлива к пюре и рису! Сливочная курочка с грибами — быстрый хит! Идеальный ужин для буднего вечера — нежное куриное мясо в ароматном грибном соусе с нотками горчицы. Быстро, сытно и безумно вкусно!

Ингредиенты

  • 600 г куриного филе (грудка или бедро)
  • 400 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 250 г сметаны (20%)
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 1 ч. л. муки
  • 10 г сливочного масла
  • 250 мл воды
  • Соль, черный перец
  • Свежая зелень

Приготовление

1. Грибы нарезать пластинами, обжарить на растительном масле до золотистого цвета (7−8 минут). Отложить.

2. Курицу нарезать кубиками, обжарить 5 минут. Добавить мелко нарезанный лук, пассеровать до прозрачности. Вернуть грибы в сковороду, добавить давленый чеснок, специи, горчицу и муку. Хорошо перемешать.

3. Влить воду, довести до кипения. Добавить сметану, потушить 4 минуты на среднем огне.

Совет: подавать с картофельным пюре или рисом. Украсить укропом или петрушкой — аромат будет бесподобным!

Ранее мы делились рецептом ароматных ежиков с рисом в томатной подливе! Все смешал — и в духовку!

 

 