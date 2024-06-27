Подкормки для лука: урожай будет богатым, а плоды — мощные и сочные

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Лук — популярная огородная культура. Этот овощ — неотъемлемая часть многих блюд. Подкормка играет важнейшую роль при выращивании лука. Вот как можно приготовить удобрение.

При высадке лукового севка в почву рекомендуется использовать смесь удобрений из семи граммов аммиачной селитры, пяти граммов хлористого калия, семи граммов суперфосфата на один квадратный метр.

В течение сезона подкармливайте лук двумя удобрениями из аммиачной селитры. Первая подкормка вводится через 12-15 дней после посадки. Для этого нужно растворить 30 граммов аммиачной селитры, 20 граммов хлористого калия и 40 граммов суперфсофата в 10 литрах воды.

Вторая подкормка вводится через 15-20 дней после первого удобрения. Для этого растворите 30 граммов аммиачной селитры, 30 граммов хлористого калия и 60 граммов суперфосфата в 10 литрах воды.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что лучшими видами удобрений для большого урожая кабачков и баклажанов является органические подкормки в виде перегноя или компоста. Он отметил, что также подойдут добавки, содержащие азот, калий и фосфор, особенно если речь идет о капусте или баклажанах.