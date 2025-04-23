Подкормите помидоры в апреле так — летом вас завалит урожаем!

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Апрель — время, когда помидоры активно развиваются и им особенно нужны силы. Чтобы рассада не вытягивалась и крепла, важно вовремя ее подкормить.

В апреле помидорам нужны азот, фосфор и калий. Азот отвечает за рост зелени, фосфор — за корневую систему, а калий — за иммунитет и устойчивость к перепадам температур. Отличный вариант — комплексное удобрение с пометкой NPK, например 10-10-10. Также подойдут органические подкормки: настой куриного помета (1:15), раствор золы (1 стакан на 10 л воды) или перебродившая крапива.

Подкормку вносят под корень утром или вечером, когда земля влажная. Главное — не перекормить: лучше меньше, но регулярно.

Здоровая рассада — залог богатого урожая. А правильно подобранная подкормка в апреле поможет томатам развиваться мощными и крепкими!

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.