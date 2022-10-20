Подключение российских школ к Wi-Fi вынужденно приостановят

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Подключение российских школ к Wi-Fi будет вынужденно приостановлено, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Во время заседания Госдумы по бюджетной политике он подчеркнул, что полноценное подключение уже состоялось в девяти тысячах российских учебных заведений. Кроме того, заморожено финансирование затрат на получение цифровой профессии, передает РИА Новости.

Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, — это Wi-Fi в школах, — сказал Шадаев.

Министр добавил, что обсудил этот момент с коллегой из Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Ведомства будут наблюдать за использованием практики, все элементы будут отработаны. Только потом власти вернутся к этой теме.

В августе Кравцов подчеркивал, что с сентября на уроках детям нельзя будет пользоваться мобильными телефонами. При чрезвычайной ситуации ребенку следует обратиться к педагогу.

Как стало известно ранее, Министерство просвещения России готово обсуждать расширение и дополнение курса начальной военной подготовки (НВП) в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), сообщил глава ведомства на заседании Государственной думы.

С таким заявлением Кравцов выступил в ответ на предложение депутата ввести в старших классах НВП вместо ОБЖ. Сейчас курс военной подготовки включен в программу ОБЖ.