Подкаст «Колезев и Микитась» удалили из «Яндекс.Музыки» по требованию РКН

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Один из выпусков подкаста, который ведут главный редактор Republic Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и журналистка Оля Микитась, удалили из «Яндекс.Музыки» по требованию Роскомнадзора, сообщил Колезев в своем Telegram-канале. В прикрепленном к посту письме РКН не называется конкретная причина такого решения, кроме «распространения запрещенной законом информации».

Подкаст «Колезев и Микитась» выпиливают с «Яндекс.Музыки» (пока вроде бы только один выпуск — ожидаемо, конечно), — написал Колезев.

Ранее правительство РФ утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. Отныне ЛГБТ-пропаганда становится одним из оснований для внесения сайтов и страниц сайтов в реестр. Также ресурсы могут подпасть под запрет, если на них размещены материалы, пропагандирующие педофилию или смену пола.

В декабре «Роскомсвобода» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) зафиксировала новую волну блокировок сайтов в России. С 5 по 11 декабря в стране было заблокировано 14,8 тысячи интернет-ресурсов.