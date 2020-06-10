Подготовку к голосованию по Конституции обсудят 11 июня

https://static.news.ru/photo/2cd11d00-ab34-11ea-a22b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию состоится 11 июня в Общественной палате (ОП) РФ. Основным вопросом станет подготовка к общероссийскому голосованию.
На заседании расскажут о задачах рабочей группы на ближайший период и об участии корпуса «Волонтёры конституции» в подготовке к неделе голосования, — сообщает ТАСС.
В заседании примут участие сопредседатели рабочей группы Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, секретарь ОП РФ Лидия Михеева и председатель совета «Ассоциации волонтёрских центров» Артём Метелев.
Как писал NEWS.ru, жителей Москвы никто не заставляет подавать заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Таким образом председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы принуждении граждан к электронному голосованию. По его мнению, такая информация — фейковая. Более того, по его словам, в 2019 году перед выборами в Мосгордуму были обращения с вопросом, почему округа не могут участвовать в дистанционном голосовании. В этом году заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали уже 400 тысяч москвичей.