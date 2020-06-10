Подготовку к голосованию по Конституции обсудят 11 июня

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Член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев заявил, что «тысяч пациентов» с коронавирусом не могло быть осенью 2019 года, вопреки данным исследования Гарвардской медицинской школы.

Согласно им, вспышка коронавируса могла начаться в Ухане ещё летом 2019 года. Свой вывод исследователи объяснили тем, что в августе количество машин на парковках возле медучреждений города резко выросло, что...