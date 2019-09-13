Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московская градостроительно-земельная комиссия поддержала подготовку проекта Бирюлёвской линии метро. Новые пути пройдут через Западное и Восточное Бирюлёво в Новую Москву.

Протяжённость линии составит примерно 25 км, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Будет построено девять станций и депо.

Строительство начнётся от станции «Кленовый бульвар», сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Предполагается, что проект позволит разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии.

Ранее News.ru писал, что пассажиры столичной подземки впервые получили возможность оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц. Первой услугу проверит фокус-группа на станции «Сухаревская».

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