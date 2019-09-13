Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин во время своего визита в Дагестан выпил рюмку водки. Он обещал сделать это в 1999 году, когда приезжал в регион и отставил предложенную тогда стопку.

Глава государства прибыл в республику, чтобы провести встречу с лидерами ополчения, давшими отпор террористам 20 лет назад, передаёт РИА Новости. Он завершил алкогольным напитком свою приветственную речь. В августе 2019-го...