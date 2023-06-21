Подготовка к выпускному-2023 обошлась дороже юношам, чем девушкам Выпускной образ для юношей в этом году обошелся в среднем в 10 200 рублей, для девушек – в 8550

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя стоимость костюма и аксессуаров на выпускной вечер для юношей в России в 2023 году достигла 10 200 рублей, для девушек – 8550 рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные социологического исследования. Издание уточняет, что это бюджетные варианты выпускных образов.

Образы для заканчивающих школу юношей в этом году оказались дороже, чем у девушек — в среднем 10 200 — 11 000 рублей в бюджетном варианте. Юноши составляют свои образы из костюмов, брюк, рубашек, обуви и аксессуаров, — приводит издание результаты исследования.

Согласно данным опроса, бюджетный вариант образа на выпускной для девушек составил в среднем 8550-10 150 рублей. Из этой суммы 5-6 тысяч рублей на одежду, обувь и аксессуары, остальное составят расходы на косметику, это в среднем 3550 рублей.

Образ выпускницы из товаров премиум-сегмента увеличит расходы минимум в два раза – от 18 300 рублей до 21 000 рублей в зависимости от выбранного стиля. Стоимость подготовки юноши-выпускника в премиум-сегменте будет варьироваться от 25 000 до 43 400 рублей.

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