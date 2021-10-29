Продажи алкоголя перед нерабочими днями в России выросли

В специализированных розничных магазинах Москвы объёмы продаж алкоголя взлетели на 70%. Подобную тенденцию зафиксировали и в федеральных сетях: здесь рост закупки населением напитков «с градусом» составил около 50–60%. Увеличилась на 24% и сумма среднего чека, сообщает «Коммерсант».

Главным поводом ажиотажа в издании посчитали объявление в стране нерабочих дней по причине изменившейся в худшую сторону ситуации с коронавирусом. Кроме того, на подобную активность повлияла и информация о закрытии на время вынужденных «каникул» алкомаркетов.

При этом ранее две специализированные сети — «Красное & Белое» и «Винлаб», — являющиеся одними из крупнейших поставщиков спиртных напитков, выступили против такого решения властей. Они заявили, что их магазины будут открыты, так как алкогольные напитки относятся к категории продовольственных товаров.

Ранее президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, который установил нерабочие дни на территории РФ с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты. Согласно ему, работа основного количества предприятий сферы услуг, торговли, развлекательных учреждений на данный период приостановлена. Запрет не коснулся аптек, продуктовых магазинов, служб доставки.