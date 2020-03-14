https://static.news.ru/photo/4c1ac12e-66c5-11ea-81ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vassilis Papadopoulos via imago-images.de/Global Look Press

Министерство ЖКХ Московской области сообщило о мерах по профилактике распространения коронавируса. С 16 марта коммунальные службы региона переходят на усиленную работу.

Сотрудники ведомства будут каждый день обрабатывать подъезды жилых домов специальными обеззараживающими средствами, передаёт «Говорит Москва». Всего в Подмосковье около 54 тысяч жилых домов, в которых примерно 156 тысяч подъездов.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России возросло до 63. Ранее было известно о 59 случаях, четыре новых зафиксировано за последние сутки. Количество выздоровевших пока остаётся прежним — шесть человек.

Вспышка инфекции началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.