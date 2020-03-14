Министерство ЖКХ Московской области сообщило о мерах по профилактике распространения коронавируса. С 16 марта коммунальные службы региона переходят на усиленную работу.
Сотрудники ведомства будут каждый день обрабатывать подъезды жилых домов специальными обеззараживающими средствами,
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России возросло до 63. Ранее было известно о 59 случаях, четыре новых зафиксировано за последние сутки. Количество выздоровевших пока остаётся прежним — шесть человек.
Вспышка инфекции началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.
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