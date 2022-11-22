«Подъем»: скульптор отрицает ошибку на памятной доске этнографу Кнорозову Скульптор Бухаев: на памятной доске этнографу Кнорозову ничего не перепутал, переделывать не намерен

Фото: minkultrb.ru

Архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев — автор мемориальной доски историку-этнографу Юрию Кнорозову в Санкт-Петербурге — в беседе с «Подъемом» заявил, что не согласен с возникшими претензиями к его работе, назвав их «чушью и хамством». Ранее на Гранитной улице в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску Кнорозову, расшифровашему письменность майя, с изображением узора другой цивилизации — ацтеков. Бухаев отметил, что создавал не учебник, а художественный образ.

Ничего я там не перепутал! Кто-то там прицепился... Это вообще такая чушь, хамство. Откройте «Википедию», там написано, что майя, потом ацтеки, ольмеки — это все продолжение идет, а основа — майя было. А я чего? Я художник. Я что, должен изучать эти каноны? Я же образ делаю: стеклянный современный портрет из XXI века как послание в прошлое и одновременно в будущее. Я об этом заботился. О том, что лицо на стекле — как татуировка. Это же не учебник, это художественный образ, — сказал Бухаев.

Также скульптор подчеркнул, что переделывать мемориальную доску не намерен. По его утверждению, проект утверждали и никаких претензий не было. Он отметил, что все остались довольны.

Ранее стало известно, что в Германии Федеральный конституционный суд рассматривает жалобу от еврейского активиста Михаэля Дюльмана, который вот уже четыре года пытается демонтировать скульптурную композицию на стене городской церкви в Виттенберге. Рельеф из песчаника XIII века воспроизводит распространенный в Средневековье образ гигантской свиньи, чье молоко пьют маленькие человечки в остроконечных шляпах. По этим атрибутам люди той эпохи легко считывали намек на иудеев, припадающих к жизненным сокам нечистого животного, которое в христианской иконографии олицетворяло самого дьявола. По словам истца, антисемитским изображениям не место в современном культурном контексте.