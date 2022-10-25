«Подъем»: полицейские возобновили дело о «протесте против воблы»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Подъем» сообщил, что полиция обжаловала прекращение дела о «протесте против воблы» в отношении жительницы Тюмени Алисы Климентовой. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов сопоставили факты и пришли к выводу, что россиянка, оставившая в людном месте надпись «НЕТ В***Е», участвовала в акции против мобилизации. Ранее ей удалось доказать, что надпись расшифровывается как «НЕТ ВОБЛЕ».

В источнике уточнили, что девушка сделала надпись на асфальте 24 сентября. Также рядом с надписью Климентова нарисовала пацифистский символ.

Теперь дело вновь отправится в суд. Полиции, как уточнили в Telegram-канале, нужно будет доказать, что Климентова выражала «несогласие с объявленной частичной мобилизацией».

Сама девушка воздержалась от комментариев журналистам издания, пояснив, что ей не рекомендовали беседовать со СМИ.

Ранее Климентова в ходе судебного заседания по делу о резонансной надписи призналась, что она имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ», поскольку испытывает неприязнь к этой рыбе. Девушка добавила, что не знала о проходящей в тот момент акции против мобилизации на площади Единства. Она подчеркнула, что не принимала участия в протесте. Суд пришел к выводу, что Климентова не совершила административного правонарушения, и прекратил дело против нее.