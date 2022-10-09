«Подъем»: параатлета Игнатова не стали мобилизовывать

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Дмитрий Игнатов

Телеведущего и параатлета Дмитрия Игнатова, который лишился ноги во время службы в армии в 22 года, решили не призывать. В разговоре с «Подъемом» спортсмен отметил, что он пришел в военкомат, однако после проверки документов мужчину не стали задерживать и отпустили.

Я с утра сходил в военкомат, там проверили документы и отпустили меня. Никто меня не призывает, просто проверка документов и все, — заявил Игнатов.

Ранее сообщалось, что москвич Олег Васильев, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), получил повестку в военкомат. Васильев приписан к военкомату Хорошевского района Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы.

До этого стало известно, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники военкомата принесли повестку мужчине, умершему два года назад, об этом сообщила вдова «призывника» в соцсетях. Женщина предложила назвать место, где находится ее покойный муж, чтобы ему могли вручить повестку лично.

В Минобороны рассказали, что за неявку в военкомат по повестке уголовное наказание не предусмотрено. Однако можно получить штраф от 500 рублей до 3000. Таким образом в ведомстве ответили на вопрос, что делать человеку, если ему пришла повестка, а он находится за границей.