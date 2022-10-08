«Подъем»: параатлет Игнатов получил повестку из военкомата

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Дмитрий Игнатов

Параатлет Дмитрий Игнатов, потерявший десять лет назад ногу во время службы в армии, получил повестку из военкомата, сообщает «Подъем». По информации Telegram-канала, в 22 года он лишился ноги после того, как на него упала ракетная установка C-300. Из-за этого мужчине потребовалась ампутация нижней конечности.

Отмечается, что при прохождении реабилитации Игнатов захотел стать участником Паралимпийских игр. Затем мужчина начал работать ведущим на каналах «Москва 24» и «Матч ТВ». Параллельно он читал лекции об инвалидах в России.

Уже в 2017 году Игнатов снялся в проморолике часов Apple Watch, а в 2019 году переплыл Босфор с результатом 1 ч и 8 мин.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники военкомата принесли повестку мужчине, умершему два года назад, об этом сообщила вдова «призывника» в соцсетях. Женщина предложила назвать место, где находится ее покойный муж, чтобы ему могли вручить повестку лично.

До этого в Минобороны рассказали, что за неявку в военкомат по повестке уголовное наказание не предусмотрено. Однако можно получить штраф от 500 рублей до 3000. Таким образом в ведомстве ответили на вопрос, что делать человеку, если ему пришла повестка, а он находится за границей.