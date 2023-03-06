Подельник обвиняемой в убийстве Дугиной признал вину и раскаялся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подельник Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов признался в подделке документов, передает РЕН ТВ из зала суда в Туле. По словам адвоката обвиняемого, мужчина осознает свою вину и раскаивается в содеянном.

Мой подзащитный полностью раскаялся, все осознал, что подтверждается полным признанием вины, — подчеркнул защитник.

Кузнецов выступал за рассмотрение дела в особом порядке. Данный формат предполагает признание подсудимым своей вины в полном объеме и вынесение приговора без исследования доказательств по делу. При этом подсудимому не может быть назначено наказание выше двух третей от максимально возможного срока.

Второй фигурант дела, Александр Сучков, был против рассмотрения дела в особом порядке. Его, как и Кузнецова, обвиняют в подделке документов, они проходят по статье 327 УК РФ. Сучков признал свою вину частично. При этом он опроверг информацию о том, что документы были изготовлены для совершения другого правонарушения.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года в Подмосковье. Когда девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

Прошлым летом ФСБ заявила о раскрытии убийства журналистки. Виновниками были названы украинские спецслужбы, а исполнила убийство гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения. 2 ноября Басманный суд заочно арестовал ее, предъявив обвинение по статье УК 105 ч. 2 пункты «е», «ж», «л» (убийство, совершенное общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды).