Поддубный: Захарченко помог русской нации пробудиться

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Захарченко

Первый глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко стал знаковым явлением в российской истории еще до начала боевых действий на Украине, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его мнению, политик помог пробудиться русской нации за счет силы его идей. Военкор утверждает, что тот мог убедить каждого в своей правоте. Захарченко был убит 31 августа 2018 года.

Сегодня годовщина убийства Захарченко. Он и до 24 февраля 2022 года был знаковым явлением в новейшей российской истории, а в контексте войны, которую наш народ ведет сегодня, <...> превратился в фигуру историческую, он и при жизни сделал многое для нашего национального пробуждения. <...> Главная заслуга Захарченко, как мне кажется, в том, что он мог заразить любого собственной убежденностью в правоту наших действий и убеждений. Он верил в нашу победу и в нашу правду и жил действием, а не намерением, — написал Поддубный.

Он заявил, что Захарченко еще в 2014 году повел за собой людей и в итоге за ним пошли сотни и тысячи. По мнению военкора, без него Донбасс не стал бы частью «русского мира» и в этом его большая заслуга. Также он похвалил первого главу ДНР за мужество и решительность, благодаря которым бывшая украинская территория смогла выстоять.

Александра Захарченко убили пять лет назад в центре Донецка взрывом у местного кафе «Сепар». В ДНР произошедшее назвали терактом. Ответственность за него возложили на украинские спецслужбы.

Ранее военкор Семен Пегов объяснил актуальность личности Захарченко в современной России. По его словам, политик был одним из тех героев Донбасса, которые решили сами творить свою судьбу, став на путь борьбы за идеалы русских людей. Он отмечает, что сейчас в России появляется все больше героев, однако личность Захарченко способна вдохновлять на великие свершения.