Поддубный оценил роль ПВО в период военной операции на Украине Поддубный: ПВО и ПРО являются важнейшими элементами суверенитета России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетные системы С-300

Системы противовоздушной и противоракетной обороны являются одними из наиболее важных атрибутов, обеспечивающих суверенитет государства, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Он отметил, что Россия убедилась в этом период проведения военной операции на Украине, когда ВСУ стали активно атаковать страну беспилотниками и различными боеприпасами. За последнюю ночь Украина дважды пыталась атаковать Россию, уточнил военкор.

Ночью вновь были сбиты БПЛА киевского режима на Брянщине и в небе над Калужской областью. Это уж постоянное явление в период активных боевых действий. Еще в 2019 году после активного боевого применения ударных беспилотников в Карабахе и в Сирии я писал, что системы эшелонированной ПВО и ПРО становятся одним из основных элементов суверенитета любого государства. СВО это подтверждает, — написал Поддубный.

По его мнению, чтобы обеспечить независимость и безопасность в стране, необходимо, сотрудничать с государствами, чей военно-промышленный комплекс сможет производить эффективные системы ПВО и не требовать взамен отказ от суверенитета.

Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военные в ночь на 24 августа пресекли попытку Украины атаковать территорию РФ тремя беспилотниками самолетного типа. В военном ведомстве уточнили, что два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, еще один — в Калужской.