Поддерживающих Сафронова журналистов начали задерживать у СИЗО Лефортово

https://static.news.ru/photo/08fa9cbe-c4fa-11ea-9a4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нескольких работников СМИ задержала полиция у СИЗО Лефортово в Москве. Они пришли поддержать советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которому ФСБ собирается предъявить обвинение в госизмене.

Возле здания СИЗО собрались десятки человек — как работников СМИ, так и сочувствующих. Участники мероприятия были в майках, на которых написано «Свободу Сафронову». По словам осуществлявшего задержание полицейского, надпись на одежде «даёт основания для задержания», передаёт «Интерфакс».

В автозак отвели члена профсоюза журналистов Софью Русову, специального корреспондента издания «Холод» Марию Карпенко, корреспондента радио «Коммерсант-FM» Аллу Пугачёву, журналистов газеты «Коммерсант» Анну Васильеву, Анну Поваго и Марию Шер, бывшую сотрудницу «Ведомостей» Татьяну Морозову и ещё несколько человек.

По данным «ОВД-Инфо», всего задержали 11 человек. Полицейские не стали представляться при задержании.

Инициатором мероприятия в поддержку Ивана Сафронова стал Профсоюз журналистов.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Как сообщал NEWS.ru, задержание и предъявление обвинений советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову не имеют связи с его профессиональной деятельностью. Об этом 10 июля сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.