Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд возобновил продажи в России Бренд Lamel возобновил продажи в России после поддержки теракта в Крыму

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Косметика бренда Lamel, который высказал поддержку атаке на Крымский мост, теперь доступна для покупки на российских маркетплейсах, таких как Ozon и «Яндекс Маркет». Однако в сетях магазинов «Рив Гош», «Л`Этуаль» и «Золотое Яблоко» продукция этого бренда по-прежнему не представлена, сообщает «Коммерсант».

В октябре 2022 года Lamel Professional, бренд декоративной косметики, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал в своем аккаунте в социальной сети фотографии с яркими макияжами и назвал день теракта на Крымском мосту «днем хлопка». 10 октября того же года продукция бренда была убрана из продажи российских магазинов, включая «Золотое Яблоко» и «Рив Гош», после того как Минпромторг РФ уведомил о поддержке брендом террористических действий в России.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, судоходные арки моста повреждены не были.