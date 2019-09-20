https://static.news.ru/photo/03592648-dbbe-11e9-9566-fa163e074e61_660.jpg Дарья Егорова Фото: Дарья Егорова/facebook

Артистка пермского театра Дарья Егорова решила написать заявление об увольнении. Ранее информация о девушке появилась в СМИ после скандала в творческом коллективе, который возник из-за того, что она со сцены поддержала Павла Устинова.

На своей официальной странице в социальной сети Егорова заявила, что её последним днём работы в театре станет 4 октября.

Ещё в четверг, 19 сентября, худрук театра говорил ей, что они не смогут больше вместе работать, отмечает девушка. А 20 сентября, по словам актрисы, он решил всё сделать по закону и не позволил ей покинуть труппу ранее чем через две недели после написания заявления об увольнении.

Зачем ему ещё 10 дней актриса, которая «в любой момент может подставить», — не знаю. Наверное, это меня так мучают. Ну хорошо. «Помучаемся», а потом полетим, — пишет Егорова в Facebook .

Далее актриса благодарит всех причастных к её истории за поддержку. Подписчики актрисы в комментариях к посту высказались по поводу ситуации, пожелали ей счастья и удачи.

Ранее News.ru писал, что Егорову грозят уволить за слова поддержки в адрес осуждённого актёра Павла Устинова.

Об этом она написала в своём Facebook. По её словам, сразу после того, как она по окончании спектакля выразила поддержку коллеге, к ней подошёл режиссёр и заявил, что актриса не имела права говорить нечто подобное.