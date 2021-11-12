Юрист рассказал, чем грозит россиянам покупка фейкового COVID-сертификата

В Сети выставили на продажу личные данные жителей Москвы и Подмосковья, которые купили поддельные сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции и фейковые справки об отрицательном ПЦР-тесте. Тем, кто купил поддельные справки может грозить уголовная ответственность. Юрист Василий Воробьёв рассказал NEWS.ru, что факт покупки поддельной справки очень сложно доказать, для этого нужно признание самого человека, либо проведение медицинской экспертизы на наличие в крови следов вакцин.

Факт покупки поддельной справки о вакцинации очень сложно доказать. Для того, чтобы привлечь человека к ответственности нужно его признание. Одних показаний, допустим врача, будет недостаточно. Либо медицинская экспертиза, имеется ли в крови человека следы вакцины. Но я затрудняюсь ответить, возможно ли такую медицинскую экспертизу провести,- рассказал юрист.

Он отметил, что силовики могут провести проверку, где человек находился в момент вакцинации от коронавируса.

Если будет доказано, что в момент вакцинации он [на самом деле] находился в другом городе или вообще его не было на территории России, тогда да. Но это всё доказывать очень сложно, долго, большой объём данных, не тяжкая санкция статьи, — добавил Воробьёв.

При этом он подчеркнул, что учитывая сегодняшную политику государства нельзя исключать, что полиция начнёт проверку граждан по этому вопросу.

Ранее стало известно, что база данных купивших поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты содержит паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, информацию о месте жительства, а также даты получения поддельных сертификатов. За одну тысячу строк хакеры просят всего 120$.