https://static.news.ru/photo/5cf3c67e-bdc6-11e9-abc2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Доренко Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Часть сотрудников радиостанции «Говорит Москва», которые работали с Сергеем Доренко, создают собственный проект на базе двух Telegram-каналов: «Подъём!» (бывший канал «Говорит Москва») и «Расстрига» (канал погибшего журналиста). С этой целью они покинули коллектив станции.

По словам журналистов, они хотят продолжить работать по принципам Доренко, а также не могу продолжать свою деятельность на радиостанции ввиду смены руководства. Речь идёт о новом главном редакторе СМИ Романе Бабаяне.

Авторы «Подъёма!» подчеркнули, что канал больше не имеет отношения к радиостанции, передаёт портал « Накануне.ru ».

Ранее News.ru писал, что Доренко умер в Москве 9 мая — сердечный приступ произошёл во время поездки на мотоцикле. Он ехал по Садовому кольцу со стороны Курского вокзала к Таганской площади.