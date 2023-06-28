«Подцепить может каждый»: врач объяснил, как сифилисом заразились в детсаду Педиатр Малых прокомментировал выявление сифилиса в детсаду Челябинска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Случай сифилиса у воспитателя и воспитанника детского сада — это чрезвычайная ситуация, но, скорее всего, единичный случай, потому что преимущественно болезнь передается половым путем. Об этом NEWS.ru рассказал член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

С большой долей вероятности, сифилис протекал у сотрудника дошкольного учреждения в латентной форме. Так развиваться болезнь может даже около года. Судя по всему, выявили ее достаточно поздно, — пояснил Малых.

Он предположил, что случаи заражения окажутся единичными, поскольку сифилис преимущественно (до 98% всех диагностированных случаев) передается половым путем, бытовой путь распространения инфекции встречается достаточно редко. Между тем известны факты передачи от зараженного человека через использование одного шприца, зубные щетки или бритвы с имеющимися на них остатками крови.

Сейчас главная задача — вылечить больного сотрудника и заболевшего ребенка. Современная антибактериальная терапия обладает очень высокой эффективностью, — добавил Малых.

При этом собеседник NEWS.ru призвал избегать попыток «маргинализации заболевших», потому что теоретически «подцепить сифилис может каждый», равно как и ВИЧ.

Дмитрий Малых добавил, что лечение сифилиса занимает во времени до нескольких недель. Как правило, оно проводится в виде инъекций антибиотиков в амбулаторных условиях. Однако для лечения позднего скрытого сифилиса нередко требуется госпитализация. Помимо антибиотиков могут применяться и другие лекарственные средства, в зависимости от осложнений.

Ранее стало известно, что один из детских садов Челябинска проверяют из-за сифилиса, диагностированного у сотрудника. Родители воспитанников учреждения рассказали «Подъему», что сначала от них скрывали диагноз и требовали разрешить забор крови у детей на анализы и прием антибиотиков, однако позднее провели собрание и сообщили новость о болезни.