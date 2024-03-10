«Подаю заявление в полицию»: Юния Пугачева обвинила Собчак в вымогательстве Журналистка Юния Пугачева обвинила Собчак в угрозах и вымогательстве

Фото: t.me/yunapugacheva

Юния Пугачева

Российская журналистка и бывший колумнист Tatler Юния Пугачева заявила, что готовит заявление в полицию на телеведущую Ксению Собчак по факту вымогательства. На своем YouTube-канале она сообщила, что Собчак «угрожала выпустить компрометирующий материал» про ее супруга — бывшего топ-менеджера АФК «Система» Антона Абугова.

Как утверждает Пугачева, телеведущая требовала прекратить освещать в телеэфирах информацию о ее арестованных сотрудниках — Ариане Романовском и Тамерлане Бигаеве. Кроме этого, по словам журналистки, она не должна была публично рассказывать о «роли Собчак в деле о вымогательстве у Ростеха».

По поручению Ксении Собчак со мной связались коллеги-журналисты и передали от нее угрозы, что если я не прекращу в телеэфирах давать информацию по делу арестованных журналистов и рассказывать о роли Собчак в деле о вымогательстве у Ростеха, то она выпустит компрометирующее расследование о моем муже Антоне Абугове с целью причинения вреда его деловой репутации, а также привлечения внимания правоохранительных органов к его деятельности, — сказала Пугачева.

Ранее бывший колумнист Tatler заявила, что Собчак «давила» на родственников фигурантов дела о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова, чтобы они «дали ложные показания и не упоминали ее на допросах в суде». Пугачева процитировала, предположительно, сообщение от Собчак, в котором, по словам экс-редактора Tatler, та «уверена в своей неприкосновенности».