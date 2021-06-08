Подавший заявление на Жириновского член ЛДПР рассказал о стыде за партию

https://static.news.ru/photo/a9e5424e-c834-11eb-950e-96000091f725_660.jpg Илья Лисняк Фото: ilya_lisnyak/vk.com

Депутат городской думы Перми от ЛДПР Илья Лисняк, подавший в Следственный комитет заявление на Владимира Жириновского, рассказал о том, что испытывает «испанский стыд» за партию. Член ЛДПР обратился к главе СК Александру Бастрыкину с требованием привлечь к уголовной ответственности лидера ЛДПР, а также курирующего регион депутата Госдумы Олега Лаврова и координатора местного отделения партии Олега Постникова.

Инициативы по бодишеймингу в духе «ограничить вес людей 80 килограммами, а чиновников 100 килограммами», предложения «продлить возраст детства до 30 лет, потому что люди до 30 ничего не соображают» или требования отправлять к психиатру на обследование владельцев собак — всё это вызывает чувство испанского стыда, — заявил политик NEWS.ru.

По мнению депутата, руководство партии препятствует осуществлению его избирательных прав (ст. 141 УК РФ), не давая ему покинуть ЛДПР. Лисняк в апреле обратился в Свердловский районный суд Перми с требованием обязать региональное отделение ЛДПР снять его с партийного учёта.

Партия ушла в полный игнор. В лучших традициях детского сада Олег Постников и Олег Лавров добавили меня в чёрный список, связи с ними нет. Как стало известно теперь, ЛДПР и ранее применяла похожую схему в разных регионах, затягивая снятие неугодных политиков с партийного учёта. Однако эти инциденты воспрепятствования осуществлению избирательных прав не имели столь широкой огласки, поэтому сходили руководству ЛДПР с рук, — считает депутат.

Илья Лисняк вступил в ЛДПР в 2016 году и избирался в городскую думу Перми по партийному списку. Однако в марте 2020 года он посчитал, что партийная идеология и его взгляды сильно расходятся, и написал заявление о выходе.



Ранее Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на депутата Госдумы фракции «Единая Россия» Виталия Милонова, который называл представителей их профессии «нелюдями» и «паразитами общества».