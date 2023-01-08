Подавший сигнал тревоги самолет сел в Шереметьево

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Самолет, летевший по рейсу Мурманск — Москва, благополучно сел в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Ранее экипаж подал сигнал тревоги.

Самолет совершил благополучную посадку, — заявил источник агентства.

После подачи сигнала тревоги самолет снизился до высоты примерно в 7300 метров и следовал на ней.

18 декабря 36 человек пострадали при перелете из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). За полчаса до посадки в пункте назначения самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности. По приземлении самолета в Гонолулу городской службой медицинской помощи были госпитализированы 20 человек, среди которых был 14-месячный ребенок. Серьезные травмы в полете получили 11 пассажиров.

Ранее сообщалось, что собака умерла на борту самолета «Аэрофлота», предположительно, из-за переохлаждения. Пес по кличке Тимоша был в клетке и летел в специальном грузовом отсеке самолёта.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске. По словам очевидцев, одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Емельяново. Еще в воздухе сотрудники «Аэрофлота» пытались оказать пассажиру необходимую помощь. Но потом было принято решение совершить экстренную посадку, чтобы передать пострадавшего медикам. Рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск был задержан.