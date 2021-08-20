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Подавший сигнал бедствия самолёт сел в Москве

14:44, 21 августа 2021
Подавший сигнал бедствия самолёт сел в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лайнер Superjet 100, который подал сигнал бедствия по пути из Волгограда в Москву, успешно сел в столичном аэропорту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации агентства, самолёт авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия из-за срабатывания датчика неисправности системы кондиционирования. «Интерфакс» отмечает, что лайнер успешно сел в 14:27 в воздушной гавани Шереметьево.

Самолёт направлялся в Москву из Волгограда. Он подал сигнал бедствия, пролетая над Тамбовской областью. После этого он резко снизился. По данным СМИ, могла произойти разгерметизация салона.

Ранее в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолёт Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Самара. Предварительной причиной возврата названа течь топлива из двигателя.

Также 26 июля пришлось сесть в Домодедово самолёту белорусской авиакомпании Belavia. Он подавал сигнал бедствия. Примерно через час после вылета у лайнера сработал датчик неисправности. В Москве самолёт садился с одним выключенным двигателем. На его борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

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