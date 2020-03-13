https://static.news.ru/photo/b9fd7c12-650e-11ea-8956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 85% россиян одобряют запрет на въезд в Россию из КНР, а карантин для вернувшихся из Китая поддерживают 87% граждан.

Результаты исследования приводит РИА Новости. Большинство респондентов посчитали ограничительные меры в отношении Китая необходимой мерой в борьбе с распространением COVID-19. 10% опрошенных заявили, что запрет на въезд избыточен. 5% своего мнения сформулировать не смогли.

9% участников опроса не одобрили карантинный режим для вернувшихся из КНР. 5% затруднились высказаться и по этой теме.

Опрос проводился в 104 населённых пунктах в 53 регионах России, в нём приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних граждан разных возрастов и из разных социальных групп.

Как писал NEWS.ru, распоряжение о запрете на въезд в Россию для граждан КНР премьер-министр Михаил Мишустин подписал 18 февраля. Ограничительная мера вступила в силу 20 февраля.