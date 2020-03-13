По данным опроса фонда «Общественное мнение», 85% россиян одобряют запрет на въезд в Россию из КНР, а карантин для вернувшихся из Китая поддерживают 87% граждан.
Результаты исследования
9% участников опроса не одобрили карантинный режим для вернувшихся из КНР. 5% затруднились высказаться и по этой теме.
Опрос проводился в 104 населённых пунктах в 53 регионах России, в нём приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних граждан разных возрастов и из разных социальных групп.
Как писал NEWS.ru, распоряжение о запрете на въезд в Россию для граждан КНР премьер-министр Михаил Мишустин подписал 18 февраля. Ограничительная мера вступила в силу 20 февраля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен