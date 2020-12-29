Психолог назвал идеальный подарок ребёнку на Новый год

https://static.news.ru/photo/316721c6-49c1-11eb-aea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы выбрать новогодний подарок ребёнку, следует понаблюдать за тем, что ему нравится. Идеальный презент должен поддержать увлечение чада, дать толчок к его образованию, а также развить фантазию и креативность. Если ребёнку, к примеру, нравится рисовать, то лучше подарить ему не просто краски и фломастеры, а ещё и книгу, которая поможет создать в альбоме собственный мультфильм. А обычному конструктору лучше предпочесть набор для постройки замка в различных модификациях. Такой совет в разговоре с NEWS.ru дала психолог Наталья Никифорова.

Вместе с подарком ребёнку нужно преподнести ещё и идею, как им пользоваться. Понятно, что для родителей это сложнее, чем просто выбрать игрушку или навороченный гаджет. Время сейчас дороже денег. Но время, потраченное на ребёнка, — это не расходы, а инвестиции. И креатив, творческая идея, пожалуй, сегодня наилучший подарок, — заявила Никифорова.

Между тем психолог опровергла распространённое мнение о том, что детям на Новый год не следует дарить гаджеты. Ведь сегодня люди живут в век информации и электронные устройства — это наша реальность, от которой глупо было бы убегать.

Мнение взрослых о том, что гаджеты вредны, подкреплено отчасти надуманными страхами, поясняет психолог. Родителям нужно понять, что дети сегодня «сбегают» в виртуальный мир так же, как их сверстники в прошлом веке — в книжки. И в том и в другом случае разбираться нужно с причинами, по которым ребёнок желается скрыться от реальности, а не со способами это сделать, поясняет Никифорова.

При этом психолог сочла допустимым спрашивать у ребёнка, что он хочет получить на Новый год. Это, вопреки ещё одному распространённому мнению, не разбалует чадо, если родители сами этого не хотят.

«Сесть» родителям на голову ребёнок сможет только в случае, если взрослые готовы её «подставлять». Спрашивать у чада, что он хочет получить на Новый год, — нормально. После этого нужно оценить финансовые возможности семьи, и в случае если они не позволяют приобрести подарок, следует честно сообщить об этом ребёнку, — пояснила Никифорова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в предновогодней суете стоит внимательнее отнестись к выбору сладкого подарка для своего чада. Вариантов такого презента в магазинах сейчас множество, но несмотря на это, лучше потратить чуть больше времени и собрать его самостоятельно. Всё дело в том, что в представленных на полках магазинов наборах содержится большое количество консервантов. Причём это касается как дешёвых сладких подарков, так и дорогих.