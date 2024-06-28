Подаренная Путину белоснежная олениха переедет жить к Деду Морозу Подаренную в ЯНАО Путину белоснежную важенку отправили в Великий Устюг

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Подаренную президенту России Владимиру Путину семейной парой Пяк из ЯНАО важенку вместе с новорожденным олененком отвезут в Великий Устюг к Деду Морозу, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на сопровождающего Дмитрия Журавлева. По его словам, животные спокойно перенесли полет на вертолете из тундры в Тарко-Сале.

Помимо сопровождающего, с важенкой и теленком путешествуют зоотехник и ветеринар, которые следят за их состоянием. Мать с малышом выгуляли, накормили и напоили, а затем загрузили в специально оборудованный фургон.

Пока олениху называют Березкой, но в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге ей дадут окончательную кличку и определят круг обязанностей. Важенку президенту подарила чета Енкси и Зои Пяк, которых глава государства поздравил с золотой свадьбой. В ответ местный житель предложил в подарок самую красивую олениху редкого белого окраса, которая ждала пополнения.

Путин ранее получил в дар от лидера КНДР Ким Чен Ына во время визита в страну двух охотничьих пхунсанских собак. После президент РФ провел «краткую первую дрессировку» новых питомцев. В ответ Путин подарил коллеге новейший автомобиль Aurus и чайный сервиз.